Durante le festività, molte persone si trovano a dover gestire gli avanzi di dolci e cioccolatini, senza conoscere esattamente quante calorie contengano. Le etichette nutrizionali forniscono informazioni specifiche, ma spesso non si presta attenzione alle quantità consumate. I dati ufficiali indicano che alcuni dolci tradizionali possono arrivare a contenere oltre 400 calorie ogni 100 grammi. Questa consapevolezza può influenzare le scelte alimentari quotidiane.

Stai ancora cercando il modo di far sparire dalla tua credenza, gli avanzi? Pasqua e Pasquetta, è vero che durano solo due giorni ma possiamo definirli MOLTOOO INTENSIII! Se non erro, avevi già parlato di buoni propositi ad inizio anno, ma oggi siamo nuovamente punto e a capo dopo l’ultima fetta di pastiera. Iniziano i piccoli viaggi, trasferte romantiche o con le amiche, sfruttando i giorni del 25 e 1 maggio. Colazione in albergo, una merenda, l’uovo di Pasqua e la colomba che ancora girano per casa. E indovina un po’? Di chi è la colpa e quali sono gli imputati di turno che non ci fanno tornare alle corrette abitudini? LORO SEMPRE LORO: GLI ZUCCHERI! Sono ovunque e una volta che inizi, non riesci mai a dire basta e anche dopo il pasto più abbondante, troviamo sempre uno spazietto ancora libero nello stomaco per il dolce.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Calorie nei dolci: quello che nessuno ti ha mai detto (e che cambia tutto)

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Diventa un vero mago dello smartphone: le funzioni segrete che nessuno ti ha mai spiegatoIl tuo telefono fa molto più di quello che immagini: alcune funzioni sono lì da sempre, ma quasi nessuno le usa davvero.

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