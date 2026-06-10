I profitti delle banche sono aumentati, mentre il prodotto interno lordo si avvicina allo zero. Le banche hanno registrato un incremento nei guadagni, anche con un’economia che fatica a crescere. Si discute di possibili tasse su alcuni settori per finanziare le famiglie italiane, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali. La situazione evidenzia un divario tra crescita finanziaria e reale economia.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). Inflazione contenuta al 1,2% mentre i profitti bancari esplodono e il Pil stagna. Fonte Eurostat? Il paradosso della crescita italiana: profitti bancari in ascesa contro un Pil prossimo allo zero. A Bruxelles, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha denunciato il forte divario tra l’accumulo di utili straordinari da parte degli istituti di credito e la stagnazione economica nazionale. Durante il secondo incontro dei giovani del movimento con i deputati del Parlamento europeo, intitolato Parlami d’Europa, l’esponente ha evidenziato come le banche continuino a generare profitti elevati mentre la crescita del prodotto interno lordo dell’Italia si attesta su valori vicini allo zero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il paradosso di Conte: profitti bancari in ascesa e Pil vicino allo zero

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