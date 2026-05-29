L’economia italiana mostra segnali di crescita, trainata da un aumento dei consumi e delle scorte aziendali. Le scorte di merci nelle aziende sono salite, contribuendo alla crescita del PIL. Tuttavia, il calo delle scorte potrebbe frenare la ripresa futura. La spesa pubblica, invece, resta invariata, senza segnali di incremento significativo.

? Punti chiave Perché il calo delle scorte aziendali minaccia la crescita del PIL?. Chi sta sostenendo l'economia mentre la spesa pubblica resta ferma?. Come può il surplus commerciale compensare il deficit delle rimanenze?. Cosa accadrà ai risparmiatori se la domanda interna dovesse affaticarsi?.? In Breve Consumi familiari +0,4% e investimenti fissi +0,7% sostengono la domanda interna.. Gestione scorte incide negativamente per 1,1 punti percentuali sul totale produzione.. Esportazioni +2,2% e calo importazioni -0,7% generano saldo estero positivo dello 0,9%.. Contributo Amministrazioni Pubbliche pari a zero punti percentuali nel primo trimestre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PIL in ascesa: consumi e scorte trascinano l’economia italiana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiducia in calo: l’economia italiana rallenta tra consumi e serviziA aprile, l’indice di fiducia economica in Italia ha registrato una diminuzione, passando da 88,1 a 82,7.

Economia italiana maggio 2026: petrolio caro, inflazione in crescita e consumi a rischioA maggio 2026, l’economia italiana attraversa un momento difficile, segnato da un aumento dei prezzi del petrolio e da un’inflazione in crescita.

Temi più discussi: Attivando i tre pilastri della crescita, Hanoi punta a una crescita del PIL regionale a doppia cifra.; Germania, Pil +0,3% nel primo trimestre 2026: export in forte recupero e investimenti ancora deboli; Fortis | l’Italia cresce più di Francia e UK grazie a Pnrr e bonus.

TOP NEWS ITALIA: deficit/Pil sale al 3,4% in 3* trim, consumi deboli (Istat)ROMA (MF-NW)--Nel terzo trimestre del 2025 il quadro di finanza pubblica mostra una pressione fiscale in diminuzione e un indebitamento in crescita rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente. Lo ... milanofinanza.it

Crescita e consumi, l'Italia avanza. I numeri della nostra credibilitàL'ennesima revisione dell'Istat ha precisato che il Pil italiano nel terzo trimestre 2025 è andato meglio di quanto inizialmente stimato dal punto di vista congiunturale: +0,1% sul secondo trimestre. ilmessaggero.it