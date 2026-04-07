Il Bookzentrum dedica un omaggio al pensiero di Danilo Dolci | allo Zen si presenta L’ascesa alla felicità

Sabato 11 aprile si terrà la presentazione dell’opera “L’ascesa alla felicità” presso l’Istituto comprensivo “Giovanni Falcone” nello Zen. Si tratta della prima pubblicazione di Danilo Dolci, noto sociologo, educatore, poeta e attivista italiano. Il “Bookzentrum” ha deciso di dedicare un omaggio al suo pensiero attraverso questa iniziativa. La presentazione si svolge in un contesto scolastico e coinvolge il pubblico locale.

“Ascesa alla Felicità”: la prima opera pubblicata dal grande sociologo, educatore, poeta e attivista italiano, Danilo Dolci, sabato 11 aprile sarà presentata all’Istituto comprensivo statale “Giovanni Falcone", allo Zen. L'appuntamento, fissato alle ore 10.30, è inserito nel calendario degli incontri di BookZENtrum. I relatori saranno accolti dal dirigente scolastico Massimo Valentino e da tutta la comunità scolastica. Grazie all’impegno e al contributo generoso di alcuni amici, questo prezioso libro, il tassello per comprendere chi era “Danilo prima di Danilo”, è stato riportato alla luce, curato e ristampato in questa nuova edizione... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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