Il Papa sarà in Francia dal 25 al 28 settembre, con tappe a Parigi e Lourdes. I vescovi locali hanno annunciato il calendario della visita, che prevede incontri pubblici e cerimonie religiose. La visita durerà quattro giorni, con eventi ufficiali e momenti di preghiera nelle due città. La conferma del programma è stata comunicata dai vescovi francesi.

I vescovi francesi hanno reso noto il programma della visita del Papa Leone nel loro paese, dal 25 al 28 settembre. Tra le tappe, oltre Parigi, anche Lourdes. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Il Papa in Francia dal 25 al 28 settembre. Tra le tappe Parigi e Lourdes

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