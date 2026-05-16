Francia Leone XIV accetta l' invito di Macron | il 25 settembre a Parigi

Il 25 settembre, il Papa si recherà a Parigi su invito del presidente francese. È la prima volta che il pontefice accetta di visitare la capitale francese, nonostante abbia già visitato Strasburgo nel 2014, Marsiglia nel 2023 e la Corsica nel 2024. La visita si svolgerà in un momento di particolare attenzione tra le autorità italiane e francesi, mentre si attendono dettagli sulle modalità e sui programmi ufficiali dell'evento.

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Leone XIV si recherà a Parigi. Un viaggio apostolico che Papa Francesco non ha mai voluto fare pur essendo stato a Strasburgo nel 2014, a Marsiglia nove anni dopo e in Corsica nel 2024. Per Robert Francis Prevost l'occasione è la visita alla sede dell'Unesco, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Dal 25 settembre Leone XIV sarà in Francia. L'invito è stato consegnato pare proprio dal presidente Emmanuel Macron, che il 10 aprile scorso era in Vaticano. In questi giorni fervono i preparativi per stilare il programma degli appuntamenti, la cattedrale di Notre-Dame a Parigi ma anche piccole cittadine che hanno avuto un ruolo nella testimonianza della fede cristiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Francia, Leone XIV accetta l'invito di Macron: il 25 settembre a Parigi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video [English Audio] Full | Trillionaire Female CEO Notices One Store Employee,His Life Changes Overnight Sullo stesso argomento Papa Leone XIV accetta rinuncia Mons Shaleta, il vescovo caldeo di San Diego arrestato per riciclaggioPapa Leone XIV ha accettato la rinuncia al governo pastorale del vescovo Emanuel Hana Shaleta, accusato di appropriazione indebita e riciclaggio di... Francia, Macron riceve Zelensky a Parigi: l'abbraccio e la stretta di manoIl presidente francese Macron ha incontrato venerdì a Parigi il suo omologo ucraino Zelensky per discutere della decisione degli Stati Uniti di... Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre, visiterà l'UnescoIl Santo Padre Leone XIV si appresta a compiere un significativo viaggio apostolico in Francia, in programma dal 25 al 28 settembre 2026. L'annuncio di questa importante missione giunge a seguito degl ... it.blastingnews.com Francia, Leone XIV accetta l'invito di Macron: il 25 settembre a ParigiLeone XIV si recherà a Parigi. Un viaggio apostolico che Papa Francesco non ha mai voluto fare pur essendo stato a Strasburgo nel 2014, a ... iltempo.it