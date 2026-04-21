Dal 25 al 28 settembre 2026, il Giornale organizza un viaggio di quattro giorni e tre notti tra Napoli, Ischia e Procida, con partenze da Milano e Roma. La visita include tappe nelle due isole, situate nel Golfo di Napoli, caratterizzate da acque limpide, tradizioni antiche e paesaggi suggestivi. La proposta permette di scoprire le differenze e le particolarità di ogni località nel contesto di un itinerario nel mare campano.

dal 25 al 28 settembre 2026 (4 giorni 3 notti). Partenze da Milano e Roma. Nel cuore del Golfo di Napoli, tra acque cristalline, tradizioni secolari e paesaggi di straordinaria bellezza, si trovano due isole profondamente diverse e complementari: Ischia e Procida. Questo viaggio culturale è pensato per raccontarne l’anima più autentica, andando oltre l’immagine turistica per scoprire storia, identità e vita quotidiana. Accompagnati, come sempre, da una delle nostre autorevoli firme de ilGiornale. Ischia, la più grande delle isole partenopee, è un universo complesso e affascinante. Di origine vulcanica, racchiude in pochi chilometri una sorprendente varietà di paesaggi: dalle coste frastagliate alle spiagge dorate, dai rilievi verdi del Monte Epomeo alle celebri terme, note fin dall’antichità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ischia, Procida e Napoli dal 25 al 28 settembre con il Giornale

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