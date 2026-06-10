il papa alla sagrada familia i cristiani non possono fare la guerra

Il Papa ha visitato la Sagrada Familia e ha affermato che i cristiani non possono fare la guerra. Ha sottolineato che la bellezza del tempio dovrebbe ispirare a vivere secondo il Vangelo.

“Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l’innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria”. È il monito di Papa Leone dalla solenne messa nella Sagrada Familia. “Questa sera - sottolinea il Papa - ricordiamo che la Croce di Cristo, posta in cima a questa basilica, è la croce degli ultimi che diventano primi, dei peccatori che diventano santi, dei morti che risorgeranno”. “Molto più di un monumento, la Basilica della Sacra Famiglia è ancora oggi un cantiere, che ci ricorda come la vita cristiana sia sempre un cammino, perché si tratta di un progetto, che Dio porta a compimento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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La Sagrada Familia: El Modelo Perfecto de Amor y Unidad

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