A Nepi si svolge la trentesima edizione del Palio dei Borgia, che quest’anno ospita anche la prima edizione di Harmonica, il Festival nazionale dei Tamburi Storici. La manifestazione si svolge nel centro storico e prevede gare tra le contrade, con esibizioni di tamburi antichi e rievocazioni storiche. La kermesse durerà diversi giorni e coinvolge gruppi provenienti da varie regioni italiane.

Cosa: La trentesima edizione del Palio dei Borgia ospita la prima edizione di Harmonica, il Festival nazionale dei Tamburi Storici.. Dove e Quando: A Nepi (Viterbo), dal 11 al 21 giugno 2026, con gli eventi clou della manifestazione musicale concentrati nelle giornate del 12 e 13 giugno.. Perché: Un’opportunità straordinaria per immergersi nelle atmosfere autentiche del Rinascimento tra competizioni di musici, rievocazioni storiche ufficiali, affascinanti spettacoli di fuoco e l’apertura delle caratteristiche taverne contradaiole.. La suggestiva cittadina di Nepi si appresta a vivere uno dei momenti più significativi e attesi della sua intera programmazione culturale ed estiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Palio dei Borgia a Nepi: arriva il festival Harmonica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nepi si veste di storia con il Palio dei Borgia: il programma completoDal 5 al 21 giugno, Nepi ospiterà la 30esima edizione del Palio dei Borgia, un evento che si svolgerà su tre weekend consecutivi.

Il Ritorno del Rinascimento: Nepi Celebra i 30 Anni del Palio dei BorgiaNepi ha celebrato la trentesima edizione del Palio dei Borgia con rievocazioni storiche, giostre equestri, un festival di tamburi e spettacoli...

Temi più discussi: Nepi si veste di storia con il Palio dei Borgia: il programma completo; Nepi, 5-21 giugno, il Palio dei Borgia; Sipari di Lucrezia, alla Rocca di Nepi la prima edizione della rassegna teatrale del Palio dei Borgia; La conferenza sugli antichi Statuti Nepesini apre ufficialmente la trentesima edizione del Palio dei Borgia.

Il Palio dei Borgia di Nepi ospita Harmonica, festival nazionale dei Tamburi StoriciIl Palio dei Borgia celebra la 30esima edizione con il festival 'Harmonica' e la rassegna teatrale 'Sipari di Lucrezia' a Nepi ... maremmanews.it

#Nepi è la Città dell'Acqua. Famose sono le cascate del Picchio e di Cavaterra. Nel borgo domina la Rocca dei Borgia, costruita lungo la via Amerina su precedenti insediamenti. Da non perdere il Palio dei Borgia dal 5 al 21 giugno. visitlazio.com/nepi/ #VisitL x.com

Nepi torna al tempo dei Borgia: il Palio accende la sfida tra le contradeNepi torna al tempo dei Borgia: il Palio accende la sfida tra le contrade. Tradizione - La città della Tuscia si prepara a celebrare la trentesima edizione della sua più importante rievocazione storic ... tusciaweb.eu