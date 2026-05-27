Il Ritorno del Rinascimento | Nepi Celebra i 30 Anni del Palio dei Borgia

Notizia in breve

Nepi ha celebrato la trentesima edizione del Palio dei Borgia con rievocazioni storiche, giostre equestri, un festival di tamburi e spettacoli teatrali. La manifestazione si è svolta nel centro storico, coinvolgendo diverse piazze e vie del paese. Durante l’evento sono state organizzate esibizioni di gruppi di sbandieratori e musici, oltre a rappresentazioni teatrali dedicate alla storia locale. La festa ha attirato numerosi visitatori e appassionati.