Il Ritorno del Rinascimento | Nepi Celebra i 30 Anni del Palio dei Borgia
Nepi ha celebrato la trentesima edizione del Palio dei Borgia con rievocazioni storiche, giostre equestri, un festival di tamburi e spettacoli teatrali. La manifestazione si è svolta nel centro storico, coinvolgendo diverse piazze e vie del paese. Durante l’evento sono state organizzate esibizioni di gruppi di sbandieratori e musici, oltre a rappresentazioni teatrali dedicate alla storia locale. La festa ha attirato numerosi visitatori e appassionati.
Cosa: Trentesima edizione dello storico Palio dei Borgia, con rievocazioni, giostre equestri, festival di tamburi e rassegne teatrali.. Dove e Quando: Nepi (Viterbo), nei luoghi storici come la Rocca dei Borgia e il Parco Comunale Martiri delle Foibe, dal 5 al 21 giugno 2026.. Perché: Per vivere un’immersione totale nel Rinascimento italiano, festeggiando un traguardo storico (30 anni) arricchito da spettacoli inediti e sfide all’ultimo respiro tra le antiche contrade.. Il suggestivo borgo di Nepi si prepara a compiere un autentico balzo indietro nel tempo, riaprendo le sue porte al fascino intramontabile del Rinascimento. Dal 5 al 21 giugno 2026, per tre intensi fine settimana consecutivi, la cittadina in provincia di Viterbo tornerà a vestirsi di storia, riti, musica, teatro e pura tradizione. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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