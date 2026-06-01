Nepi si veste di storia con il Palio dei Borgia | il programma completo

Notizia in breve

Dal 5 al 21 giugno, Nepi ospiterà la 30esima edizione del Palio dei Borgia, un evento che si svolgerà su tre weekend consecutivi. La manifestazione coinvolgerà le strade e le piazze della città, con attività e iniziative legate alla tradizione storica locale. Il programma completo dell’evento è stato annunciato e comprende diverse iniziative dedicate alla memoria dei Borgia. La festa si svolgerà nel rispetto delle tradizioni e con il coinvolgimento della comunità locale.