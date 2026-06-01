Nepi si veste di storia con il Palio dei Borgia | il programma completo
Dal 5 al 21 giugno, Nepi ospiterà la 30esima edizione del Palio dei Borgia, un evento che si svolgerà su tre weekend consecutivi. La manifestazione coinvolgerà le strade e le piazze della città, con attività e iniziative legate alla tradizione storica locale. Il programma completo dell’evento è stato annunciato e comprende diverse iniziative dedicate alla memoria dei Borgia. La festa si svolgerà nel rispetto delle tradizioni e con il coinvolgimento della comunità locale.
Dal 5 al 21 giugno Nepi si veste di storia per tre weekend consecutivi con la 30esima edizione del Palio dei Borgia. Tante le novità che caratterizzano il nuovo programma, rendendolo ancora più prestigioso. Due in particolare: la rassegna teatrale “Sipari di Lucrezia” (con costo 10 euro e ridotto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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