Nepi si veste di storia con il Palio dei Borgia | il programma completo

Da viterbotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 5 al 21 giugno, Nepi ospiterà la 30esima edizione del Palio dei Borgia, un evento che si svolgerà su tre weekend consecutivi. La manifestazione coinvolgerà le strade e le piazze della città, con attività e iniziative legate alla tradizione storica locale. Il programma completo dell’evento è stato annunciato e comprende diverse iniziative dedicate alla memoria dei Borgia. La festa si svolgerà nel rispetto delle tradizioni e con il coinvolgimento della comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal 5 al 21 giugno Nepi si veste di storia per tre weekend consecutivi con la 30esima edizione del Palio dei Borgia. Tante le novità che caratterizzano il nuovo programma, rendendolo ancora più prestigioso. Due in particolare: la rassegna teatrale “Sipari di Lucrezia” (con costo 10 euro e ridotto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il Ritorno del Rinascimento: Nepi Celebra i 30 Anni del Palio dei BorgiaNepi ha celebrato la trentesima edizione del Palio dei Borgia con rievocazioni storiche, giostre equestri, un festival di tamburi e spettacoli...

Alberto Angela a Nepi e Caprarola: "Vi racconto i luoghi di Lucrezia Borgia"Nella puntata di questa sera di “Ulisse - Il piacere della scoperta”, condotto da Alberto Angela su Rai 1, vengono visitati il castello di Nepi e il...

Temi più discussi: A Nepi grande festa per la trentesima edizione dello storico Palio dei Borgia; Nepi Molineris: Villa Borghese modello Central Park per disegnare il futuro; Lazio: Eventi Imperdibili per il prossimo week-end.

Nepi, tenta di rapire una bimba di 2 anni in auto con la madre: bloccato dai passantiNel pomeriggio di martedì 12 maggio a Nepi, in provincia di Viterbo, un uomo di 38 anni ha tentato di rapire una bambina di appena due anni strappandola dalle braccia della madre. Stando alle prime ... blitzquotidiano.it

Nepi, tenta di rapire una bimba di 2 anni dalle braccia della madre: bloccato dai passantiTentato rapimento di una bimba di 2 anni in via Roma a Nepi, che un uomo ha cercato di strappare dalle braccia della madre in auto. Bloccato dai passanti, i carabinieri l’hanno portato in Procura. fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web