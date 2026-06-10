L’Aston Villa sta cercando un nuovo portiere per sostituire Dibu Martinez, attualmente in uscita. La trattativa con un club italiano coinvolge un portiere proveniente dalla Serie A, e l’arrivo di un altro giocatore potrebbe facilitare la cessione dell’argentino. La Juventus sarebbe interessata a Martinez, che potrebbe lasciare il club inglese nelle prossime settimane. La società inglese sta valutando le opzioni per completare il reparto tra possibili acquisti e cessioni.

di Francesco Spagnolo L’Aston Villa continua a cercare il sostituto di Dibu Martinez e l’eventuale arrivo di Suzuki potrebbe sbloccare l’argentino alla Juve. Il mercato dei portieri si preannuncia particolarmente infuocato e vede un intreccio internazionale che coinvolge la Juventus, l’Aston Villa e il Parma. Al centro di questo valzer di estremi difensori c’è il forte interesse dei bianconeri per Emiliano Martinez. La dirigenza di Torino sta portando avanti i contatti per l’argentino e, per non farsi trovare impreparato all’addio dell’argentino, il club inglese ha già individuato il perfetto sostituto in Serie A: si tratta di Suzuki. L’Aston Villa monitora con grande attenzione la situazione in Italia, consapevole che le prestazioni offerte dall’estremo difensore del Parma nell’ultima stagione non sono passate inosservate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il nuovo portiere dell’Aston Villa dalla Serie A, così gli inglesi potrebbero dire sì alla Juve per Dibu Martinez

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