(askanews) – Un album coinvolgente e popolato di streghe, lune, rituali, leggende popolari e figure femminili fuori dagli schemi, Francesca Michielin con Magia Bianca apre ufficialmente una nuova fase del suo percorso artistico, costruendo un immaginario ispirato a una dimensione fantasy medievale dove femminilità, cultura pop e atmosfere medievali si intrecciano continuamente. «È un concept album, è un lavoro dedicato alla figura della strega, è un disco che stride in qualche modo proprio perché vede al centro la protagonista femminile della strega che è una figura un po’ alternativa a tutto quello che è la conformità». GUARDA LE FOTO Emma e Francesca Michielin a Sanremo 2022: dettagli di un beauty look condiviso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il nuovo album di Francesca Michielin è "Magia bianca", un lavoro dedicato alle streghe cioè alle donne libere. La video-intervista

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Francesca Michielin racconta il disco Magia bianca - INTERVISTA

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Francesca Michielin lancia ‘Magia Bianca’: “Le streghe sono donne fuori dal controllo maschile”Francesca Michielin ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato ‘Magia Bianca’, previsto per venerdì 12 giugno.

“Magia Bianca” è il nuovo album di Francesca MichielinVenerdì 12 giugno esce “Magia Bianca”, il nuovo album di Francesca Michielin, pubblicato da Columbia Records / Sony Music Italy.

Temi più discussi: Magia Bianca è il nuovo album di Francesca Michielin; Francesca Michielin: Che tempi di me**a di finto ordine, ma di vera guerra. La libertà di Emma e la mia danno fastidio. Mi sposo con Davide, che è empatico e vede il buono in ogni cosa; Francesca Michielin: Servono donne che escono dai binari'; Francesca Michielin e il nuovo album 'Magia bianca': La figura della donna è centrale.

Per Francesca Michielin è tempo di nozze. Nei giorni che precedono l’uscita del suo nuovo singolo e del prossimo album, sono infatti comparse le pubblicazioni di matrimonio con il compagno Davide Spigarolo. Davide, 32 anni, è preparatore atletico, oste x.com

Francesca Michielin, l'intervista sul disco e il matrimonio: Magia Bianca è un disco per le donne che stridonoIn uscita il 12 giugno, Magia Bianca è il primo concept album di Francesca Michielin che esplora un tardo Medioevo riflettendo un presente bigotto e oscuro. L’intervista, tra mondi magici, dimensione ... cosmopolitan.com

Francesca Michielin: Magia Bianca, il nuovo album tra fantasy e realtàIl 12 giugno 2026 segna l’inizio di una nuova fase artistica per Francesca Michielin. Il suo nuovo progetto discografico, intitolato Magia Bianca, è disponibile su tutte le piattaforme digitali per ... radiowebitalia.it