Francesca Michielin ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato ‘Magia Bianca’, previsto per venerdì 12 giugno. La cantautrice ha descritto il progetto come un concept album “vecchia maniera”. L’intervista si è svolta a Milano, dove Michielin ha spiegato che il titolo si riferisce a un’idea di streghe come donne fuori dal controllo maschile. L’album sarà distribuito da Columbia Records Sony Music Italy.

E’ un concept album “vecchia maniera” ‘Magia Bianca’, il nuovo progetto discografico di Francesca Michielin, in uscita venerdì 12 giugno per Columbia Records Sony Music Italy, come spiega la cantautrice di Bassano del Grappa, incontrando la stampa a Milano. Il disco suona come una unica suite: “E’ un disco corale, di un team che ha dato vita a un progetto coeso”, chiosa lei. I riferimenti musicali fanno pensare autrici come Kate Bush ed Enya, e ‘Magia Bianca’ è ispirato al mondo esoterico delle streghe, al folklore celtico che si ritrova anche nella tradizione popolare veneta e rilegge le tradizioni popolari in chiave moderna. “Fin da piccola ero ossessionata dal mondo del fantasy, sono cresciuta con la ‘Melevisione’ in tv. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francesca Michielin lancia ‘Magia Bianca’: “Le streghe sono donne fuori dal controllo maschile”

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