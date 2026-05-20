Venerdì 12 giugno esce “Magia Bianca”, il nuovo album di Francesca Michielin, pubblicato da Columbia Records Sony Music Italy. L’album è disponibile in preorder e rappresenta l’ultima fatica della cantante italiana. La notizia è stata annunciata attraverso i canali ufficiali dell’artista, che ha condiviso l’uscita con i propri fan. La copertina dell’album è stata scattata dal fotografo Alessandro Treves e mostra la cantautrice in un’immagine che accompagna la comunicazione.

Francesca Michielin - ph. Alessandro Treves MILANO - "Magia Bianca" è il nuovo album di Francesca Michielin, in uscita venerdì 12 giugno per Columbia Records Sony Music Italy e disponibile in preorder. Il progetto apre un nuovo capitolo nel percorso di Francesca, costruito attraverso un vero e proprio concept album nella forma e nelle tematiche, unendo dungeon synth, atmosfere medievali e anni ’80 a storie di dame e streghe che si specchiano nella contemporaneità. L’uscita del nuovo album è stata anticipata dal singolo "Una donna non può", presentato per la prima volta da Francesca Michielin sul palco del Concertone del Primo Maggio di... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Grandi archi narrativi per qualcuno che è nuovo alla magia e al suo lore? reddit

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