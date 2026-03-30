Il Newcastle ha presentato un’offerta di 65 milioni di euro per l’acquisto di Marcus Thuram durante la prossima sessione di mercato estiva. La proposta arriva mentre si manifesta un allontanamento tra l’attaccante e l’Inter, che al momento sembra intenzionata a cedere il giocatore. La trattativa tra le parti coinvolte si sta sviluppando in questa direzione, con il club inglese pronto a formalizzare l’acquisto.

Si incrina il rapporto tra Marcus Thuram e l’ Inter, con il Newcastle pronto a sferrare l’attacco decisivo per strappare l’attaccante alla Serie A. Il rendimento deludente del francese, apparso molle e compassato proprio nel momento di massima necessità — coinciso con l’assenza per infortunio di Lautaro Martinez — ha spinto la dirigenza nerazzurra a profonde riflessioni sul futuro del classe ’97. L’incapacità di vestire i panni del leader offensivo, ruolo sorprendentemente assunto dal giovanissimo Francesco Pio Esposito (classe 2005), ha trasformato l’inamovibile titolare di inizio stagione in un asset sacrificabile sull’altare del bilancio. Le sirene della Premier League risuonano fortissime: i Magpies hanno già manifestato un interesse concreto, mettendo sul piatto una cifra non inferiore ai 65 milioni di euro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, caso Thuram: il Newcastle offre 65 milioni per l’addio estivo

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