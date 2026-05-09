Di Gregorio Newcastle | primissimi contatti tra le parti per il portiere la Juve ha già fissato il prezzo Gli aggiornamenti

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime trattative tra le parti sono state avviate per il trasferimento del portiere. La società interessata ha comunicato che il prezzo richiesto è di 15 milioni di euro. I contatti sono ancora in fase iniziale, mentre i club discutono sui dettagli della possibile operazione. Nessuna decisione definitiva è stata presa e le parti lavorano per definire i prossimi passi.

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di Luca Fioretti Di Gregorio Newcastle, i Magpies piombano sul portiere ma la dirigenza chiede 15 milioni per lasciarlo partire verso la Premier League in estate. Le indiscrezioni di  mercato  riportate da  Tuttosport  aprono un nuovo scenario per  Michele Di Gregorio. Il  Newcastle  ha effettuato i primi sondaggi concreti attraverso un  intermediario, manifestando un forte interesse per portare il giocatore in  Premier League. Nonostante l’importanza del ruolo ricoperto,  la dirigenza  ha già fissato una base economica chiara per sedersi al tavolo delle trattative. Serviranno almeno  15  milioni di euro per convincere il club a privarsi del proprio numero  1.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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