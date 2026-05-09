Di Gregorio Newcastle | primissimi contatti tra le parti per il portiere la Juve ha già fissato il prezzo Gli aggiornamenti

Le prime trattative tra le parti sono state avviate per il trasferimento del portiere. La società interessata ha comunicato che il prezzo richiesto è di 15 milioni di euro. I contatti sono ancora in fase iniziale, mentre i club discutono sui dettagli della possibile operazione. Nessuna decisione definitiva è stata presa e le parti lavorano per definire i prossimi passi.

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