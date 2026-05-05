Atta il Napoli piomba sul talento dell’Udinese | pronto un ingaggio triplicato

Il Napoli ha mostrato interesse per un giocatore dell’Udinese, preparando un’offerta che prevede un ingaggio triplicato rispetto al suo attuale contratto. La trattativa si sta sviluppando senza eccessivi clamori, ma con attenzione ai dettagli. L’obiettivo del club partenopeo è rinforzare la rosa per la prossima stagione, sfruttando la volontà del calciatore di cambiare squadra. La trattativa resta in corso, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

La strategia del club è chiara: investire su profili giovani ma già pronti, mantenendo però un equilibrio economico. In questo contesto, Atta rappresenta un’opportunità concreta. Attualmente legato all’Udinese con uno stipendio relativamente contenuto, il giocatore potrebbe essere convinto da una proposta decisamente più ricca. Il Napoli, infatti, sarebbe pronto a offrirgli un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione, cifra che più che triplicherebbe il suo attuale ingaggio. Un segnale forte, che dimostra quanto la società creda nel suo potenziale. Atta è un centrocampista moderno: fisico, dinamico e capace di giocare in più ruoli, caratteristiche che lo rendono ideale per il progetto tecnico del Napoli.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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