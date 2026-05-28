L’Inter piomba forte su Marco Palestra | Alfredo Pedullà svela le cifre della trattativa e l’ostacolo Manchester City

Notizia in breve

L’Inter ha avviato una trattativa per acquistare Marco Palestra dall’Atalanta, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà. La società nerazzurra avrebbe offerto una cifra vicina ai 30 milioni di euro, mentre il Manchester City avrebbe mostrato interesse e potrebbe influire sulla trattativa. La proposta dell’Inter sarebbe stata respinta, e si attende una risposta definitiva dall’Atalanta. La trattativa si concentra sulla valutazione del giocatore e sui dettagli dell’accordo economico.