L’Inter piomba forte su Marco Palestra | Alfredo Pedullà svela le cifre della trattativa e l’ostacolo Manchester City

Da internews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha avviato una trattativa per acquistare Marco Palestra dall’Atalanta, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà. La società nerazzurra avrebbe offerto una cifra vicina ai 30 milioni di euro, mentre il Manchester City avrebbe mostrato interesse e potrebbe influire sulla trattativa. La proposta dell’Inter sarebbe stata respinta, e si attende una risposta definitiva dall’Atalanta. La trattativa si concentra sulla valutazione del giocatore e sui dettagli dell’accordo economico.

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di Lorenzo Vezzaro L’esperto di mercato Alfredo Pedullà analizza i dettagli del colpo estivo per l’Inter che punta con decisione il talento dell’Atalanta. L’obiettivo principale del calciomercato estivo dell’ Inter ha un nome e un cognome ben precisi: Marco Palestra. Il giovanissimo esterno di proprietà dell’Atalanta è finito prepotentemente nel mirino della dirigenza nerazzurra per rinforzare le corsie esterne. A fare chiarezza sulla trattativa e a svelare le cifre reali dell’operazione è stato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che sul proprio canale YouTube ha lanciato un importante aggiornamento sul futuro del calciatore. LE STRATEGIE DELL’ATALANTA «Palestra sarà un grande uomo mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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