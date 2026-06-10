il mondiale ostile di trump e il silenzio di infantino sui respingimenti

Un arbitro considerato il migliore ha riferito di essere stato respinto a un evento internazionale, senza ricevere spiegazioni. La sua denuncia si aggiunge a una serie di episodi in cui persone coinvolte nel mondo del calcio sono state respinte o trattate in modo controverso durante le competizioni. Il presidente della FIFA non ha commentato sui respingimenti, mentre alcuni ufficiali hanno mantenuto il silenzio sulla questione. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni legate alle politiche migratorie e alle misure di sicurezza adottate durante i grandi eventi.

L’ultimo della serie si chiama Omar Abdulkadir Artan. È un arbitro, è stato giudicato il migliore del continente africano per l’anno 2025 e per questo motivo è stato inserito nel gruppo di chi dirigerà le partite del Mondiale 2026 al via giovedì 11 giugno, quello che per una serie di motivi potrebbe essere il peggiore di sempre. Purtroppo, mister Artan ha un problema: il passaporto somalo. Ciò che gli conferisce lo status di appartenenza a uno Stato-nazione che, per il grottesco mappamondo di Donald Trump, appartiene all’emisfero dei dannati. Il Canada ha provato timidamente a opporsi, dicendo che «è il benvenuto» e proponendo di farlo arbitrare a Vancouver. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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