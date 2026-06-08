Soldi visti guerra e infortuni | il Mondiale di Trump e Infantino parte tra le polemiche

Il Mondiale, organizzato da Stati Uniti, Canada e Messico, è iniziato tra polemiche e tensioni. Diversi dossier delicati sono ancora aperti, mentre la situazione geopolitica influisce sull’evento. La competizione si svolge in un contesto di controversie legate a questioni finanziarie, visti, guerra e infortuni. La partenza è stata segnata da discussioni che coinvolgono anche aspetti legali e politici, senza che tutto sia in ordine.

Si parte, ma non tutto è in ordine. Anzi. Il mondiale ospitato da Stati Uniti, Canada, Messico prende il via in mezzo a discussioni e polemiche, con dossier delicatissimi aperti e immerso in una situazione geopolitica che sta pesando non poco anche sulla sua organizzazione. Dopo mesi di incontri, promesse e rassicurazioni è arrivato il momento della verità e in quel momento, almeno ha una manciata di ore dal fischio di inizio, si è avuta la certezza dell’impossibilità di superare alcune criticità. Premi, visti, sicurezza, costo dei biglietti e infortuni: se sarà successo o meno si capirà tra un mese, ma già oggi si può dire che il Mondiale 2026 si candida ad essere uno dei più complessi della storia del calcio. 🔗 Leggi su Panorama.it

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