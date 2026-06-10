Si discute se il Mondiale attuale, coinvolgendo figure come Trump e Infantino, possa essere considerato il peggiore di sempre. Viene confrontato con il torneo del 1978 in Argentina, caratterizzato dalla presenza di militari e dalla repressione di detenuti politici nelle vicinanze delle partite. La discussione si concentra sui fatti e sugli eventi storici legati ai diversi campionati mondiali, senza esprimere giudizi o opinioni.

Certo, c’è stato il Mondiale dei generali argentini nel ’78 con la vergogna dei detenuti politici silenziati a due passi dai luoghi dove il pallone correva. E anche prima non è che la Coppa del Mondo se la sia sempre passata bene, dovendo spesso fare i conti con i compromessi dovuti all’idea di viaggiare per tutto il globo sposando climi, culture e abitudini differenti. Tutto vero, però il Mondiale che parte a Città del Messico e che si concluderà il 19 luglio a New York minaccia di entrare nel libro della storia del calcio dalla parte sbagliata. Mesi di trattative e rassicurazioni, promesse e photo opportunity, premi per la pace inventati... 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Panorama.it - Il Mondiale di Trump (e Infantino) sarà il peggiore della storia?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’ipertrofico Mondiale di Infantino sarà il peggiore di sempre?Il prossimo 11 giugno si terrà l’inizio della 23esima edizione della Coppa del Mondo di calcio, con più di 32 nazionali partecipanti.

Leggi anche: Infantino: "L'Iran sarà al Mondiale". Trump: "Se lo dice lui, va bene". Ma scoppia un caso diplomatico

Temi più discussi: I Mondiali di Trump si fermano alla frontiera (di L. Santucci); Il Mondiale delle frontiere chiuse: la mano di Trump sul caos dei visti e la lunga lista degli esclusi; Mondiali 2026, i peggiori di sempre? Intolleranza e prepotenza sotto i nostri occhi | Il commento; Ai Mondiali contro la milizia di Trump - Nicholas Dale Leal.

Alla vigilia dell'avvio del torneo, le due opere della street artist: È il Mondiale di Trump, delle deportazioni dell'Ice, delle discriminazioni razziali e della complicità nel genocidio di Gaza x.com

Chi lo vince il mondiale? reddit

Mondiali, il New York Times all’attacco: Un disastro. E L’Equipe demolisce Infantino: Il pupazzo di TrumpI Mondiali della discordia. L’edizione della Coppa del Mondo 2026 doveva rappresentare un fiore all’occhiello per la Fifa soprattutto per la presenza tra i tre paesi organizzatori degli Stati Uniti (i ... sport.virgilio.it

Soldi, visti, guerra e infortuni: il Mondiale di Trump e Infantino parte tra le polemicheIn attesa che il pallone cominci a rotolare, tengono banco le polemiche che accompagnano la vigilia del via del Mondiale in Nord America. panorama.it