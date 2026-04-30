Per l'ennesima volta Gianni Infantino ha ribadito la presenza dell'Iran al prossimo Mondiale. Il presidente della Fifa lo ha reiterato durante il suo intervento al Congresso della federcalcio mondiale che si è aperto oggi a Vancouver, in Canada. "Per cominciare, voglio confermare senza ambiguità che l'Iran parteciperà ovviamente alla Coppa del Mondo 2026. E naturalmente l'Iran giocherà negli Stati Uniti - ha detto Infantino -. Noi dobbiamo unire le persone, è la mia e la nostra responsabilità. Il calcio e la Fifa uniscono il mondo. Dobbiamo essere positivi, sorridenti, felici: ci sono nel mondo abbastanza problemi, abbastanza persone che cercando di dividere.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Infantino: "L'Iran sarà al Mondiale". Trump: "Se lo dice lui, va bene". Ma scoppia un caso diplomatico

Il leader supremo iraniano minaccia Trump: l'Iran pronto a una dura risposta

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Il presidente della FIFA Gianni Infantino nel Congresso della FIFA di Vancouver ha garantito che l'Iran giocherà i Mondiali del 2026 e lo farà giocando regolarmente negli Stati Uniti: https://fanpa.ge/ZOics - facebook.com facebook

Mondiali, Zampolli (Inviato Speciale Usa): "Che percentuale c'è per la partecipazione dell'Italia ai Mondiali Penso più del 50%. Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decis x.com