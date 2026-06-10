Il ministero della Salute ha ritirato la proposta di riforma della medicina territoriale, che prevedeva di trasformare con decreto legge il rapporto di lavoro di alcuni medici di famiglia e specialisti, rendendoli dipendenti dal servizio pubblico. Il responsabile del dipartimento ha lasciato il tavolo di lavoro, definendo la vicenda “avvilente”. La decisione è stata comunicata ufficialmente, interrompendo il processo di modifica del settore.

Il ministero della Salute ha ufficialmente abbandonato il progetto di riforma della medicina territoriale che avrebbe dovuto trasformare con decreto legge il rapporto di lavoro di una quota di medici di famiglia e specialisti, introducendo per loro la dipendenza dal servizio pubblico. Lo ha comunicato il capo di gabinetto del ministro Orazio Schillaci, Marco Mattei, agli assessori regionali alla salute riuniti nella commissione sanità della Conferenza delle Regioni. L’unico risultato concreto sarà trattare con i professionisti per ottenere un impegno minimo di sei ore settimanali nelle Case di Comunità, da formalizzare attraverso un emendamento a un atto del governo oppure, in modo molto più lento, ritoccando l’atto di indirizzo della convenzione firmata appena nel gennaio scorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il ministero della Salute ritira la riforma dei medici di famiglia. Bertolaso lascia il tavolo: “Vicenda avvilente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Salta la riforma sui medici di famiglia, il ministero ritira il testo

Notizie e thread social correlati

Medici di famiglia, salta la riforma dopo l’incontro ministero-Regioni. L’ira di Bertolaso: «Vicenda avvilente». Cosa succede oraIl ministero della Salute ha deciso di abbandonare la proposta di riforma della medicina territoriale, che prevedeva l’inclusione dei medici di...

Salta la riforma dei medici di famiglia, ira di Guido Bertolaso che lascia la riunione e annuncia dimissioniLa riforma dei medici di famiglia è stata sospesa, scatenando le dimissioni di Guido Bertolaso, che ha lasciato la riunione.

Temi più discussi: Allerta truffa! False email su rimborsi a nome del Ministero della Salute; La ricetta italiana viaggia in Europa: ecco come funzionerà il nuovo decreto del Ministero della Salute; Medici di famiglia, la riforma Schillaci si ferma. Maggioranza frena su passaggio alla dipendenza; Mail truffa con mittente ministero Salute, l'alert: Non cliccate, è phishing.

La #riforma della #medicina territoriale è stata ufficialmente ritirata dal Ministero della Salute. Il dietrofront del Governo ha cancellato il decreto legge che prevedeva il passaggio parziale alla dipendenza per i medici di medicina generale e il loro inserimento st x.com

Il ministero della Salute ritira la riforma dei medici di famiglia. Bertolaso lascia il tavolo: Vicenda avvilenteIl ministero della Salute ha ufficialmente abbandonato il progetto di riforma della medicina territoriale che avrebbe dovuto trasformare con decreto legge il rapporto di lavoro di una quota di medici ... thesocialpost.it

Medici di famiglia, il ministero ritira la riforma. Bertolaso furioso: Vicenda avvilenteIncontro tra le Regioni e il capo di Gabinetto di Schillaci: si chiederà ai dottori di fare almeno 6 ore nelle case di comunità. Più avanti faremo una ... repubblica.it

[DC] In qualche modo siamo riusciti a far sì che Batman accettasse una valutazione completa della salute mentale con uno psicologo clinico fidato. Con cosa verrebbe diagnosticato? reddit