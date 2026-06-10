Durante la scorsa stagione, il rapporto tra l’allenatore e il direttore sportivo non è stato positivo. L’allenatore ha espresso la necessità di collaborare con un dirigente capace di fornirgli profili di giocatori più adatti al suo stile di gioco. Non sono stati fatti nomi specifici, ma si è parlato di divergenze riguardo alle scelte sul mercato.

La Roma procede lentamente e Gasperini continua ad aspettare su diversi fronti: Tony Damico deve ancora firmare, il discorso rinnovi non si sblocca e il settlement agreement resta ancora da sanare, con la dead line del 30 giugno che si avvicina sempre di più.Il mercato in entrata ha bisogno di sbloccarsi, e va pianificato secondo i parametri di Giampiero Gasperini. Nelle due ultime sessioni di mercato, il dialogo tra Massara e il Gasp non è stato sempre rose e fiori, e spesso i due si sono trovati in disaccordo sulle scelte operate.Ma la campagna acquisti di una squadra deve procedere di pari passo con quelle che sono le richieste e le caratteristiche del tecnico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il mercato ideale per Giampiero Gasperini

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Manna, il candidato ideale per la Roma: il piano di Gasperini per De Laurentiis

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