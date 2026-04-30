Sul fronte del mercato nerazzurro, si fa strada l’interesse di un club arabo per il calciatore che gioca in attacco. Secondo fonti vicine alla società, l’ex difensore e attuale collaboratore tecnico ha indicato il giocatore come il profilo più adatto per rinforzare l’organico. La trattativa, ancora in fase preliminare, riguarda un possibile trasferimento che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.

Inter News 24 Mercato Inter, dall’Arabia resta viva l’opzione che porta a Diaby: per Chivu è il profilo perfetto nell’attacco nerazzurro. Il calciomercato estivo dell’Inter è già iniziato, almeno nelle stanze segrete di viale della Liberazione. La dirigenza nerazzurra sta delineando la strategia per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu, con l’obiettivo di inserire elementi capaci di spostare gli equilibri. Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, un vecchio pallino sarebbe tornato prepotentemente in cima alla lista dei desideri: Moussa Diaby. Mercato Inter, caccia alla superiorità numerica: il profilo ideale. L’esigenza tattica del tecnico è chiara: serve imprevedibilità.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, resta viva la pista araba che porta a Diaby: per Chivu è il profilo ideale. I dettagli

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