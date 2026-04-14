Mercato Milan Allegri indica Kean come rinforzo ideale | sul tavolo uno scambio inatteso con la Fiorentina

Il mercato del Milan si riaccende sul nome di Moise Kean, con l’allenatore che ha espresso interesse per il giocatore. Sul tavolo delle trattative si fa spazio un possibile scambio con la Fiorentina, anche se i dettagli dell’operazione non sono ancora definiti. Kean, che è tornato ad essere un obiettivo concreto, viene valutato come rinforzo potenziale per il reparto offensivo del club.

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