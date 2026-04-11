Nella puntata di oggi di Affari Tuoi, trasmessa su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino, è stata sollevata una discussione riguardante una concorrente di nome Giorgia. Durante la trasmissione, è stata avanzata un’accusa nei suoi confronti, accusandola di non aver rivelato il tipo di lavoro che svolge. La puntata si è svolta nel pomeriggio di sabato 11 aprile, con un pubblico che ha seguito la trasmissione come di consueto.

Oggi, sabato 11 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Emilia Romagna. Lui si chiama Paolo, viene dalla provincia di Ravenna e nella vita è un commerciale che vende ricambi di auto. La nuova concorrente, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Abruzzo. Si chiama Giorgia, viene da Pescara, ha 27 anni e ha deciso di partecipare insieme a sua zia. Lei si chiama Alessandra, ha 47 anni, viene da Pescara. Le due hanno giocato con il pacco numero 12....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, l'accusa vergognosa a Giorgia: "Perché non ha detto che lavoro fa"

Herbert Ballerina abbandona Affari Tuoi all’improvviso, Stefano De Martino gelato: cosa è successo in studio. Che ha detto prima di uscireNews Tv, la puntata di domenica 8 febbraio di Affari Tuoi, in onda su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino, si è aperta con i consueti momenti di...

La ballerina è grata al conduttore che le ha dato la possibilità di lavorare insieme ad Affari Tuoi. Ecco cosa ha detto di lui (e come si sono conosciuti)Stima e fiducia sono alla base del rapporto tra Martina Miliddi, ballerina di Affari Tuoi, e Stefano De Martino.