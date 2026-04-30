Martedì scorso un video registrato negli studi del Grande Fratello Vip è diventato virale online, mostrando un uomo sconosciuto che ha attirato l'attenzione del pubblico. Si tratta di Federico Alese, il quale ha ottenuto una certa notorietà grazie a un’immagine catturata in modo particolare. Molti utenti lo hanno paragonato a un altro noto personaggio e sui social sono nate numerose discussioni riguardo al suo ruolo e alla sua presenza nello show.

Un'inquadratura sbagliata trasforma uno sconosciuto in fenomeno social. Ecco chi è Federico Alese e perché tutti ne parlano e lo paragonano a Gilles Rocca: Martedì scorso sul web è diventato virale il video di un perfetto sconosciuto che si trovava negli studi del Grande Fratello. Tutto è nato da una gaffe della regia del programma, che ha inquadrato quello che inizialmente molti avevano scambiato per un semplice tecnico della produzione, ovvero Federico Alese. Federico Alese: il volto misterioso del Grande Fratello diventa virale Il giovane è diventato nel giro di poche ore il nuovo "idolo" dei social. Subito dopo il boom online, in tantissimi hanno cercato di scoprire chi fosse questo volto misterioso, capace di catturare soprattutto l'attenzione del pubblico femminile per la sua .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Federico Alese: ecco che lavoro fa il "tecnico" che ha stregato il pubblico del GF Vip

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