Sabato 13 giugno, sulla spiaggia attrezzata di via Vittorio Giannattasio a Marina di Eboli, si inaugura la seconda edizione di “Summer on a Solidarity Beach”. L’evento si svolge con lo slogan “Il mare è di tutti. Un’estate senza barriere, insieme” e mira a promuovere l’accessibilità e la fruizione del mare per tutti. La manifestazione coinvolge l’installazione di strutture e servizi pensati per favorire la partecipazione di persone con diverse esigenze.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il mare è di tutti. Un’estate senza barriere, insieme”. Con questo slogan sabato prossimo, 13 giugno, la spiaggia comunale attrezzata di via Vittorio Giannattasio a Marina di Eboli inaugura la seconda edizione di “Summer on a Solidarity Beach”. Già dallo scorso anno il lido è diventato un laboratorio di cittadinanza attiva grazie alla co-progettazione tra Azienda Speciale Sele Inclusione ASSI, Comune di Eboli, Associazione Rafiki ODV e Comitato di Quartiere Campolongo Aversana APS. Anche per questa estate l’ obiettivo resta quello abbattere le barriere architettoniche, economiche e sociali che ancora escludono migliaia di persone dal diritto alla vacanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Il mare è di tutti”, a Marina di Eboli riparte ‘Summer on a Solidarity Beach’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Beach volley a Marina di Ravenna: debutta il circuito Beach PleaseDebutta il circuito Beach Please a Marina di Ravenna, con le prime tappe di beach volley estive.

Allarme ambientale a Marina di Eboli: discariche abusive e siti inquinantiA Marina di Eboli, nella zona di Campolongo e lungo la strada Aversana, sono stati scoperti diversi siti con discariche abusive e materiali...

Argomenti più discussi: Marina di Eboli: sport e inclusione con Vela Day e Ruote Inclusive; Eboli, a Marina la Giornata nazionale dello sport; Racconti dalla 151 Miglia: Pianosa la Sanguinosa e il Mat si fermò a Cerboli; Chirurgia protesica per la spalla, Campolongo hospital quarto in Italia.

#UniversitàDiSalerno - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Eboli, a Marina la Giornata nazionale dello sportRispetto, inclusione, sacrificio, lealtà e lavoro di squadra sono i valori al centro della Giornata Nazionale dello Sport 2026 in programma domenica 7 giugno prossimo a Marina di Eboli (Salerno). (ANS ... ansa.it