A Marina di Eboli, nella zona di Campolongo e lungo la strada Aversana, sono stati scoperti diversi siti con discariche abusive e materiali inquinanti. Le Guardie Ambientali ANPANA hanno effettuato un’operazione di controllo e bonifica per verificare la presenza di rifiuti non autorizzati lungo la costa. L’intervento ha portato alla individuazione di aree compromesse dall’abbandono di materiali di scarto, che rappresentano un rischio per l’ambiente locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una vera e propria “bomba ecologica” è stata individuata lungo la fascia costiera di Marina di Eboli, in località Campolongo, e sulla all’Aversana dove le Guardie Ambientali ANPANA hanno condotto un’operazione di controllo e bonifica del territorio. La zona, caratterizzata da pinete e spiagge libere, è stata oggetto di sopralluoghi da parte delle Guardie Ecozoofile di ANPANA OFFICIAL ODV, che hanno individuato diversi siti di microdiscariche e discariche abusive di rifiuti speciali e pneumatici. L’area, situata vicino alla Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro, è nota per episodi di degrado ambientale e rappresenta un grave pericolo per l’ecosistema e la salute pubblica.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Allarme ambientale a Marina di Eboli: discariche abusive e siti inquinanti

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