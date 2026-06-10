A Iseo, il Sebino è fuoriuscito e ha invaso il lungolago a causa di 24 ore di pioggia intensa. La piena ha provocato allagamenti lungo la sponda del lago, con l’acqua che ha raggiunto le strade e le aree circostanti. Nessuna informazione su danni o interventi di emergenza. La situazione resta critica nel territorio bresciano, che ha subito numerosi disagi a causa del maltempo.

Iseo (Brescia), 10 giugno 2026 – Ventiquattr'ore di forte instabilità hanno messo a dura prova il territorio bresciano. Tra la giornata di ieri e quella di oggi la provincia è stata colpita a macchia di leopardo da una violenta perturbazione che ha alternato nubifragi, forti raffiche di vento e intense grandinate a improvvise schiarite con temporanei rialzi termici. https:www.ilgiorno.itmilanocronacatrezzo-imbiancata-sembra-neve-ma-e-grandine-leffetto-della-maxi-grandinata-sul-milanese-g2rbbu7e I disagi maggiori si sono registrati nella notte tra martedì e mercoledì nelle valli Sabbia e Trompia. Una fitta grandinata, caratterizzata da chicchi di grosse dimensioni e accompagnata da violente raffiche di vento, ha sferzato sia i centri abitati sia le aree montane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Ilgiorno.it - Il maltempo flagella anche il Bresciano. A Iseo il Sebino fuoriesce e invade il lungolago

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il maltempo flagella anche il Bresciano. A Iseo il lago fuoriesce e invade il lungolagoIl lago di Iseo è uscito dagli argini e ha invaso il lungolago a causa del maltempo che ha colpito il Bresciano.

Iseo, 20 milioni per la sanità: nuovi cantieri e servizi per il SebinoA Iseo sono stati destinati 20 milioni di euro per migliorare la sanità locale, con l'apertura di nuovi cantieri e l'ampliamento dei servizi per il...

Il maltempo flagella anche il Bresciano. A Iseo il lago fuoriesce e invade il lungolagoVentiquattr’ore di forte instabilità hanno messo a dura prova il territorio del Bresciano, oltre che il resto della Lombardia. I disagi maggiori si sono registrati nella notte tra martedì e mercoledì ... ilgiorno.it

Maltempo sul Bresciano, violente grandinate in provinciaUna forte ondata di maltempo si è abbattuta sul Bresciano, colpendo principalmente la zona ovest della provincia e la città. giornaledibrescia.it