Il maltempo flagella anche il Bresciano A Iseo il lago fuoriesce e invade il lungolago

Da ilgiorno.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il lago di Iseo è uscito dagli argini e ha invaso il lungolago a causa del maltempo che ha colpito il Bresciano. Dopo 24 ore di maltempo intenso, il territorio ha subito danni da allagamenti. Non sono ancora stati comunicati dettagli sui danni o sui interventi di emergenza in corso. La situazione resta monitorata dalle autorità locali.

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Iseo (Brescia), 10 giugno 2026 –  Ventiquattr'ore di forte instabilità hanno messo a dura prova il territorio bresciano. Tra la giornata di ieri e quella di oggi la provincia è stata colpita a macchia di leopardo da una violenta perturbazione che ha alternato nubifragi, forti raffiche di vento e intense grandinate a improvvise schiarite con temporanei rialzi termici. https:www.ilgiorno.itmilanocronacatrezzo-imbiancata-sembra-neve-ma-e-grandine-leffetto-della-maxi-grandinata-sul-milanese-g2rbbu7e I disagi maggiori si sono registrati nella notte tra martedì e mercoledì nelle valli Sabbia e Trompia. Una fitta grandinata, caratterizzata da chicchi di grosse dimensioni e accompagnata da violente raffiche di vento, ha sferzato sia i centri abitati sia le aree montane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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