A Iseo sono stati destinati 20 milioni di euro per migliorare la sanità locale, con l'apertura di nuovi cantieri e l'ampliamento dei servizi per il Sebino. Tra le novità, si prevede l'installazione di una nuova Tac nel Pronto Soccorso, mentre alcuni interventi chirurgici verranno spostati temporaneamente durante l’estate. Questi interventi fanno parte di un piano di investimenti volto ad aggiornare le strutture e ottimizzare le risposte sanitarie nella zona.

? Domande chiave Come cambieranno i servizi del Pronto Soccorso con la nuova Tac?. Dove verranno spostati gli interventi chirurgici durante l'estate?. Quando sarà operativa la nuova struttura della Radiologia?. Perché la nuova Casa di Comunità cambierà l'assistenza nel Sebino?.? In Breve Nuova radiologia operativa entro fine estate con investimento di 3 milioni di euro.. Adeguamento antisismico al chiostro entro maggio 2027 con 2,5 milioni di euro.. Blocco operatorio spostato a Chiari tra luglio e agosto per garantire continuità.. 70 nuovi professionisti inseriti tra il 2024 e oggi per potenziare i servizi.. Oltre 20 milioni di euro trasformano l’ospedale di Iseo attraverso sei cantieri strategici che coinvolgono il presidio e il territorio, garantendo nuovi servizi per tutto il Sebino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iseo, 20 milioni per la sanità: nuovi cantieri e servizi per il Sebino

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