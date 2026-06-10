Il governo accelera sull'intelligenza artificiale. Con l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri dei decreti attuativi l'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del Regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina per l'applicazione delle normative a livello nazionale e individuando una governance nel coordinamento tra Agenzia nazionale per cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale. «L'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia», sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano che tra le misure approvate cita la novità «della responsabilità civile» per danni da IA. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Il governo vara il decreto, così l'IA cambia scuola e polizia. Piantedosi: «Ma non sarà un Grande fratello»

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