Il governo ha approvato un decreto legislativo sull'intelligenza artificiale, che disciplina il suo utilizzo da parte delle forze di polizia. Il ministro degli Interni ha affermato che il provvedimento mira a mettere l'IA al servizio delle forze dell'ordine. Il decreto stabilisce le modalità di impiego dell’intelligenza artificiale e le condizioni di utilizzo nel settore pubblico. La normativa rappresenta la prima regolamentazione di questo tipo in Italia.

Il decreto vara un decreto legislativo sull'IA. «Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. L'obiettivo è mettere a disposizione delle forze di polizia le funzionalità più avanzate, al fine di migliorare l'efficienza delle loro attività. Stabilisce che l'IA è importante strumento di supporto all'azione di polizia, senza mai sostituire il ruolo e le decisioni umane. L'intero provvedimento è permeato da questo principio». Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa al termine del Cdm che ha approvato decreti legislativi per l'adeguamento alle normative europee. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - IA, dal governo ok al decreto legislativo. Piantedosi: «Sarà al servizio delle forze di polizia»

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