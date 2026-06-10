Un gorilla seduto da solo su una scalinata, lo sguardo perso nel vuoto, una mano sotto il mento e l’altra che si porta alla testa come se stesse ripensando a una conversazione appena conclusa. È questa l’immagine che negli ultimi giorni ha conquistato milioni di utenti sui social e trasformato Kiyomasa, un primate di 13 anni che vive in uno zoo giapponese, in una vera star del web, tanto che è stato soprannominato il gorilla filosofo. In Japan, a gorilla named Kiyomasa got into a fight with his mate. She kicked him out of their enclosure at the zoo, and he was later spotted sitting alone, seemingly rethinking his life choices.... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il “gorilla filosofo” diventa virale: lo sguardo perso dopo la lite con una femmina fa impazzire i social

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