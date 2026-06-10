Il gorilla filosofo diventa virale | lo sguardo perso dopo la lite con una femmina fa impazzire i social

Da cinemaserietv.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un gorilla seduto da solo su una scalinata, lo sguardo perso nel vuoto, una mano sotto il mento e l’altra che si porta alla testa come se stesse ripensando a una conversazione appena conclusa. È questa l’immagine che negli ultimi giorni ha conquistato milioni di utenti sui social e trasformato Kiyomasa, un primate di 13 anni che vive in uno zoo giapponese, in una vera star del web, tanto che è stato soprannominato il gorilla filosofo. In Japan, a gorilla named Kiyomasa got into a fight with his mate. She kicked him out of their enclosure at the zoo, and he was later spotted sitting alone, seemingly rethinking his life choices.... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

il gorilla filosofo diventa virale lo sguardo perso dopo la lite con una femmina fa impazzire i social
© Cinemaserietv.it - Il “gorilla filosofo” diventa virale: lo sguardo perso dopo la lite con una femmina fa impazzire i social
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il gorilla “filosofo” diventa il nuovo caso virale sui social: la storia di Kiyomasa e il “segreto” del suo DnaUn gorilla chiamato Kiyomasa, noto come il “filosofo”, è diventato virale sui social.

Vincono il concorso dei sosia e si baciano sul palco: la scena diventa virale e fa impazzire i socialDue concorrenti di un concorso di sosia vincono e si scambiano un bacio sul palco, catturando l’attenzione sui social media.

Argomenti più discussi: La pipì del cane lavata con l'acqua? Bassetti smonta le ordinanze dei Comuni: Non serve assolutamente a nulla; Il gorilla filosofo conquista il web: la sua reazione dopo una lite sembra incredibilmente umana.

il gorilla filosofo diventaIl gorilla filosofo diventa il nuovo caso virale sui social: la storia di Kiyomasa e il segreto del suo DnaDopo un litigio con la compagna, Kiyomasa si siede a 'riflettere': il video fa impazzire i social di tutto il mondo. ilfattoquotidiano.it

il gorilla filosofo diventaIl gorilla filosofo oltre il video virale, la posa da pensatore e l’antropomorfizzazione inevitabileUn gorilla che vive in uno zoo giapponese è diventato virale per aver assunto una posa malinconica da pensatore in un video ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web