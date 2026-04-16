Due concorrenti di un concorso di sosia vincono e si scambiano un bacio sul palco, catturando l’attenzione sui social media. La scena è diventata rapidamente virale, suscitando numerosi commenti online. La serie TV

Una serie TV può davvero uscire dallo schermo e influenzare la realtà? Con Heated Rivalry, la risposta sembra essere sì. Nato come show ambientato nel mondo dell’hockey, il titolo è diventato in pochi mesi un fenomeno culturale globale. Dai social ai raduni di fan, fino ai concorsi di sosia, tutto contribuisce a creare una comunità attiva e coinvolta. E proprio uno di questi eventi ha dato vita a una storia tanto inaspettata quanto virale: due sosia che, dopo la vittoria, hanno iniziato a frequentarsi davvero. Il successo della serie è esploso a partire dal debutto in Nord America lo scorso novembre, trasformando rapidamente i protagonisti Connor Storrie e Hudson Williams in celebrità richiestissime.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Vincono il concorso dei sosia e si baciano sul palco: la scena diventa virale e fa impazzire i social

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