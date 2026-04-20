Tenta la truffa del finto carabiniere ma trova i veri militari nascosti in casa della vittima

Una donna di 75 anni ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per un comandante dei carabinieri di via Moscova. L’uomo ha cercato di convincerla a consegnare denaro, ma al suo arrivo in casa ha trovato i veri militari, che avevano già ricevuto la segnalazione e si erano nascosti. Gli agenti hanno arrestato l’uomo e sequestrato alcuni oggetti riconducibili alla truffa.

Aveva chiamato a casa una signora di 75 anni, presentandosi come “comandante dei carabinieri di via Moscova”. Le stava ordinando di mettere da parte soldi e monili in oro detenuti all’interno della sua abitazione, perché venissero consegnati poi a una pattuglia per ragioni legate a un’indagine su.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Como, tenta truffa del finto carabiniere, ma vittima lo fa arrestareNel pomeriggio del 5 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Como hanno sventato una truffa ai danni di un anziano di 83 anni con l’arresto in... Tenta la truffa del finto carabiniere ma la vittima chiama il 112, sgominata banda campana a Carpineto RomanoDoveva essere l'ennesima vittima designata di un odioso raggiro, ma la prontezza di spirito e la corretta informazione hanno ribaltato i ruoli in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tenta la truffa del finto carabiniere a Malnate ma viene arrestato da quelli veri; Tenta la truffa del falso carabiniere, ma in casa ci trova quelli veri; Tenta il raggiro del finto carabiniere, ma la vittima rimane lucida e chiama la Polizia: due arresti nell’Agrigentino; Tentata truffa sventata a Frosinone: salvato grazie all’intervento dei dipendenti di Poste Italiane. Tenta la truffa del finto carabiniere, ma trova i veri militari nascosti in casa della vittimaAveva chiamato a casa una signora di 75 anni, presentandosi come comandante dei carabinieri di via Moscova. Le stava ordinando di mettere da parte soldi e monili in oro detenuti all’interno della su ... milanotoday.it Campano tenta la truffa del falso dipendente bancario raggirando un anziano reatino per 50.000 euroI Carabinieri della Stazione di Rieti hanno deferito in stato di libertà un 26enne di origini campane, ritenuto responsabile di una tentata truffa aggravata ai danni di un anziano. L’indagine è stata ... rietinvetrina.it Il Movimento 5 Stelle si veste di vittimismo e tenta di far passare le notizie sull’inchiesta “mafia-appalti”, che coinvolge il senatore ed ex pm Roberto Scarpinato, come una campagna di fango. Ancora una volta i pentastellati attaccano la libertà di stampa, che di x.com Il Movimento 5 Stelle si veste di vittimismo e tenta di far passare le notizie sull’inchiesta “mafia-appalti”, che coinvolge il senatore ed ex pm Roberto Scarpinato, come una campagna di fango. Ancora una volta i pentastellati attaccano la libertà di stampa, che di - facebook.com facebook