Tenta la truffa del finto carabiniere ma trova i veri militari nascosti in casa della vittima

Da milanotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 75 anni ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per un comandante dei carabinieri di via Moscova. L’uomo ha cercato di convincerla a consegnare denaro, ma al suo arrivo in casa ha trovato i veri militari, che avevano già ricevuto la segnalazione e si erano nascosti. Gli agenti hanno arrestato l’uomo e sequestrato alcuni oggetti riconducibili alla truffa.

Aveva chiamato a casa una signora di 75 anni, presentandosi come “comandante dei carabinieri di via Moscova”. Le stava ordinando di mettere da parte soldi e monili in oro detenuti all’interno della sua abitazione, perché venissero consegnati poi a una pattuglia per ragioni legate a un’indagine su.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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