Il finto carabiniere le ruba tutto l' oro ma la fuga finisce a Milano | truffatori arrestati con il tesoro

Da milanotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini, un italiano di 27 anni e un brasiliano di 25, sono stati arrestati a Milano mercoledì 8 aprile dalla polizia di Stato. I fermati sono accusati di aver truffato un'anziana donna ligure, fingendosi carabinieri e rubando tutto il suo oro. La fuga dalla città di Genova si è conclusa sotto la Madonnina, con i due uomini che sono stati intercettati e fermati.

La fuga da Genova si è conclusa bruscamente sotto l'ombra della Madonnina. Mercoledì 8 aprile, la polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini, un italiano di 27 anni e un brasiliano di 25, responsabili di una truffa ad un'anziana signora ligure. Un'operazione coordinata tra le Squadre Mobili.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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