Il finto carabiniere le ruba tutto l' oro ma la fuga finisce a Milano | truffatori arrestati con il tesoro

Due uomini, un italiano di 27 anni e un brasiliano di 25, sono stati arrestati a Milano mercoledì 8 aprile dalla polizia di Stato. I fermati sono accusati di aver truffato un'anziana donna ligure, fingendosi carabinieri e rubando tutto il suo oro. La fuga dalla città di Genova si è conclusa sotto la Madonnina, con i due uomini che sono stati intercettati e fermati.

La fuga da Genova si è conclusa bruscamente sotto l'ombra della Madonnina. Mercoledì 8 aprile, la polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini, un italiano di 27 anni e un brasiliano di 25, responsabili di una truffa ad un'anziana signora ligure. Un'operazione coordinata tra le Squadre Mobili.🔗 Leggi su Milanotoday.it Rubano 82mila euro tra soldi e gioielli con la tecnica del finto carabiniere: intercettati e arrestati i due truffatoriSan Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 23 gennaio 2026 – Hanno truffato un uomo con la tecnica del finto carabiniere, riuscendo a farsi consegnare... Finto carabiniere: 78enne salva i monili, due truffatori arrestatiDue uomini residenti in Sicilia sono stati arrestati per un tentativo di truffa ai danni di una donna di 78 anni, sventato grazie all’intervento... Sui balconi di Milano la Croce di San Giorgio, simbolo di radici, valori, identità. Vi aspettiamo tutti sabato 18 aprile alle 15 in piazza Duomo. PADRONI A CASA NOSTRA! - facebook.com facebook Torino, Milano e Genova insieme per ospitare le Olimpiadi estive in Italia: al via il percorso per una candidatura congiunta per i Giochi del 2036 o del 2040 x.com