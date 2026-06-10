Il film The Sea proiettato all’Europarlamento contro il silenzio delle istituzioni All’evento organizzato da M5S presenti Mantovani Carotenuto e Innocenzi

Da ilfattoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 giugno al Parlamento europeo è stato proiettato il film “The Sea”, del regista israeliano Shai Carmeli-Pollack, che mostra la vita quotidiana dei palestinesi in Cisgiordania attraverso gli occhi di un bambino. L’evento è stato organizzato dal Movimento 5 Stelle, con la presenza di rappresentanti come Mantovani, Carotenuto e Innocenzi. La proiezione si è svolta contro il “silenzio delle istituzioni” sulla questione palestinese.

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Nella serata del 9 giugno, al Parlamento europeo è stato proiettato “ The Sea “, il film del regista israeliano Shai Carmeli-Pollack che racconta la quotidianità palestinese attraverso gli occhi di un bambino in Cisgiordania. Alla proiezione erano presenti gli eurodeputati del Movimento 5 stelle e anche organizzatori dell’evento, Danilo Della Valle e Valentina Palmisano. Con loro, oltre alla giornalista Giulia Innocenzi, distributrice della pellicola in Italia, anche il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani e il deputato Dario Carotenuto: entrambi hanno partecipato all’ultima missione della Global Sumud Flotilla raccontando gli abusi e le violenze dell’Idf, subite da tutti gli attivisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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