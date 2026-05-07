In Italia, più di 15.000 persone hanno partecipato a una proiezione speciale del film “The Sea”, trasmessa in oltre 130 sale. L’evento ha visto la presenza di diversi attori e rappresentanti di organizzazioni umanitarie, tra cui un membro di Medici Senza Frontiere e un rappresentante della Flotilla. La proiezione si è concentrata sulla crisi in Gaza, con un messaggio forte contro il genocidio in corso.

Oltre 15mila persone in più di 130 sale, in tutta Italia, per la proiezione-evento, realizzata con la media partnership del Fatto Quotidiano, per il film “The Sea”, candidato agli Oscar 2026 e diretto dal regista israeliano Shai Carmeli-Pollak (leggi l’intervista sul Fatto quotidiano), presentato al Cinema4Fontane di Roma. A condurre la serata in sala è stata la vicedirettrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, che ha moderato il dibattito con diversi ospiti, tra cui Francesca Albanese, Relatrice speciale dell’Onu per la Palestina, assieme all’inviata di Report Giulia Innocenzi, nelle vesti di distributrice con la sua Pueblo Unido, che con Mescalito film ha portato il pluripremiato film in Italia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tutto il mondo diventerà Gaza se non si ferma il genocidio”. Il film “The Sea” a Roma e in oltre 130 sale con Albanese, Oliva, Innocenzi, Porpiglia (Msf) e Mantovani dalla Flotilla – Video

Notizie correlate

“The Sea”: la proiezione-evento a Roma e in oltre 130 sale con Albanese, Oliva, Innocenzi, Porpiglia di Msf e Mantovani dalla FlotillaDopo l’impegno degli ultimi mesi de il Fatto Quotidiano per mantenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo a Gaza e in Cisgiordania, vogliamo...

“The Sea” e la Global Sumud Flotilla: film e diretta streaming con Francesca AlbaneseUn evento nazionale per il diritto al sogno è in programma mercoledì 6 maggio, organizzato da Veneto Padova Spettacoli Associazione Culturale in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Sea festival, il mare in film; Alla Mediateca regionale l’evento conclusivo di Sea Film Festival; Amichevoli pre campionato: l'8 agosto sarà Milan-Chelsea.

Il film che il governo israeliano non vuole che tu veda arriva in Italia. “The Sea”, pellicola del regista Shai Carmeli Pollak, sarà trasmesso in oltre 130 sale in una proiezione evento il 6 maggio alle ore 21. A seguire, al CINEMA 4FONTANE di Roma - collegato - facebook.com facebook

STASERA ci sarà la prima di The Sea in contemporanea in più di 130 sale in tutta Italia. Sarà un grande evento, in media partneship al @fattoquotidiano, e si collegherà con noi Francesca Albanese @FranceskAlbs e la Global Sumud Flotilla! Biglietti: theseafil x.com