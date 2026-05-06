A Roma e in più di 130 sale in tutta Italia, si tiene un evento speciale con la proiezione del film “The Sea”. La serata vede la partecipazione di diversi protagonisti legati alla Flotilla, tra cui Albanese, Oliva, Innocenzi, Porpiglia di Medici Senza Frontiere e Mantovani. L’iniziativa, promossa anche dal Fatto Quotidiano, mira a sensibilizzare sul tema delle operazioni di soccorso in mare e delle attività umanitarie.

Dopo l’impegno degli ultimi mesi de il Fatto Quotidiano per mantenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo a Gaza e in Cisgiordania, vogliamo continuare a dare il nostro contributo accendendo una luce su storie che meritano di essere viste e ascoltate e che raccontano l’infanzia negata in Palestina. Per questo, vi invitiamo a una nuova proiezione-evento, realizzata con la media partnership del Fatto Quotidiano, mercoledì 6 maggio, alle ore 21.00, al Cinema 4 Fontane di Roma, per il film The Sea, candidato agli Oscar 2026 e diretto dal regista israeliano Shai Carmeli-Pollak (leggi l’intervista sul Fatto quotidiano), che verrà trasmesso in contemporanea in oltre 130 sale in tutta Italia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “The Sea”: la proiezione-evento a Roma e in oltre 130 sale con Albanese, Oliva, Innocenzi, Porpiglia di Msf e Mantovani dalla Flotilla

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