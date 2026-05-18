Omicidio Pierina Paganelli chiesto ergastolo per Louis Dassilva
In un caso di omicidio che ha scosso la comunità, la procura ha richiesto la condanna all’ergastolo per Louis Dassilva, un uomo di 36 anni. L’indagine si è concentrata su un rapporto extraconiugale tra Dassilva e una donna di nome Manuela, che avrebbe portato al delitto. La vicenda ha portato alla luce dettagli sulla relazione e sulle circostanze che hanno portato all’omicidio. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime settimane dal tribunale.
Chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva, l’uomo a processo a Rimini con l’accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli La richiesta è arrivata dal pm di Rimini, Daniele Paci, al termine della sua requisitoria oggi in aula. “Pierina una donna energica, amorevole collante della famiglia, non aveva nemici, e non meritava di morire urlando terrorizzata”, ha detto il pm ricordando la vittima uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage di uno stabile di via del Ciclamino. Secondo la Procura, il movente del delitto sarebbe nella relazione extraconiugale tra il 36enne senegalese e Manuela Bianchi, nuora della vittima. Dassilva, ha spiegato Paci in aula, “ha ucciso Pierina perché non voleva che la moglie scoprisse la sua relazione extraconiugale con la nuora Manuela Bianchi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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