Omicidio Pierina Paganelli chiesto ergastolo per Louis Dassilva

In un caso di omicidio che ha scosso la comunità, la procura ha richiesto la condanna all’ergastolo per Louis Dassilva, un uomo di 36 anni. L’indagine si è concentrata su un rapporto extraconiugale tra Dassilva e una donna di nome Manuela, che avrebbe portato al delitto. La vicenda ha portato alla luce dettagli sulla relazione e sulle circostanze che hanno portato all’omicidio. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime settimane dal tribunale.

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