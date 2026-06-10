Ieri il governo ha chiesto al Parlamento di votare l’ennesima fiducia sul decreto Lavoro. Un provvedimento che avrebbe meritato altri tempi di discussione, forse. Riccardo Tucci, deputato del M5S, che ne pensa? “È così. Questo governo ha stabilito il record storico di fiducie riducendo le Camere a passacarte. Per giunta, si è arrivati in Aula dopo lavori di commissione a dir poco caotici, con pareri che non arrivavano e spaccature evidenti dentro la maggioranza. Un esempio su tutti: gli aumenti retroattivi a partire dalla scadenza dei contratti, su cui alla fine ha prevalso la linea filo imprenditori di FdI-FI. Con Pd e Avs, lunedì abbiamo abbandonato i lavori: c’è un limite a tutto”. È stato riformulato l’emendamento sul Trattamento economico complessivo allargandolo a dismisura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Il Decreto Lavoro istituzionalizza per legge il dumping salariale”. Parla il deputato del M5S, Tucci

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