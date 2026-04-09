Ogni anno, in vista del primo maggio, si attende un intervento del governo sul tema del lavoro. Quest’anno, si parla di una nuova misura che potrebbe riguardare contratti pirata e pratiche di dumping salariale. La presidente del consiglio ha annunciato che il provvedimento sarà presentato in quella data, senza fornire ulteriori dettagli sui contenuti o le modalità di applicazione.

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© Cms.ilmanifesto.it - Contratti pirata e dumping salariale La misura attesa per il primo Maggio

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