Contratti pirata e dumping salariale La misura attesa per il primo Maggio
Ogni anno, in vista del primo maggio, si attende un intervento del governo sul tema del lavoro. Quest’anno, si parla di una nuova misura che potrebbe riguardare contratti pirata e pratiche di dumping salariale. La presidente del consiglio ha annunciato che il provvedimento sarà presentato in quella data, senza fornire ulteriori dettagli sui contenuti o le modalità di applicazione.
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