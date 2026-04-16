Marittimi dello Stretto la Orsa rilancia il contratto unico | Stop a disuguaglianze e dumping salariale

I marittimi che operano nello Stretto tornano a chiedere un contratto unico per migliorare le condizioni di lavoro. La sigla sindacale Orsa ha rilanciato questa proposta, sottolineando la necessità di eliminare le disparità salariali e il dumping. La questione è al centro del dibattito tra rappresentanti sindacali e operatori del settore, con l’obiettivo di garantire maggiori tutele e uniformità per i lavoratori marittimi.

Nel dibattito sulle condizioni di lavoro dei marittimi dello Stretto torna al centro la richiesta di un contratto unico. A rilanciarla è la Confederazione Orsa Sicilia, che interviene a sostegno dell’iniziativa promossa dalla Filt Cgil, con l’obiettivo di superare le differenze salariali e le.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Contratti pirata e dumping salariale La misura attesa per il primo MaggioSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Confcommercio: stop al dumping, tutela rispettaLa tensione tra chi rispetta le norme e chi cerca scorciatoie si fa sempre più palpabile nel tessuto imprenditoriale del Friuli-Venezia Giulia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trasporto marittimo, sciopero Blujet e manifestazione nello Stretto: la Filt-Cgil rilancia il tema della continuità territoriale; Vi racconto la militarizzazione dello Stretto di Hormuz; Stretto di Hormuz ancora chiuso, come funziona il tracker Marine Traffic per il monitoraggio delle navi; Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?. Stretto di Hormuz, i pagamenti imposti dall'Iran alle navi in transito sono legali?Mentre gli Stati Uniti hanno fatto scattare un blocco navale nello snodo strategico, Teheran riscuote pedaggi dalle navi in transito. Ma cosa dice il diritto internazionale? wired.it La Talassocrazia piratesca Greca: Egemonia mercantile e scacchiere geopolitico dello stretto di HormuzLa talassocrazia greca domina il commercio marittimo globale e lo Stretto di Hormuz: petroliere, armatori ellenici, crisi energetica e nuove tensioni geopolitiche. infodifesa.it Venerdì saremo in piazza a difesa dei lavoratori marittimi di Blujet e dello Stretto di Messina. Nella giornata dello sciopero indetto dalla filt cgil porteremo il no ponte a sostenere le rivendicazioni salariali dei lavoratori e chiedere investimenti per una efficiente c - facebook.com facebook La Federazione Armatori Siciliani e l’Associazione Pescatori Marittimi Professionali in protesta contro il caro gasolio x.com