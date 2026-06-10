Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato le nuove linee guida sulla comunicazione giudiziaria, che prevedono l’obbligo di “rettifica” delle comunicazioni dei pubblici ministeri. La decisione è passata dopo un dibattito di tre ore, con diverse assenze tra i membri. I vertici della Corte di cassazione si sono dissociati dalla decisione, non partecipando al voto.

L'” autobavaglio ” alla fine passa, ma a fatica e con defezioni importanti. Dopo un dibattito di tre ore, il Consiglio superiore della magistratura ha approvato le nuove Linee guida sulla comunicazione giudiziaria, la discussa circolare che regola le informazioni fornite dalle procure ai media. Il testo aggiorna le attuali Linee guida – datate 2018 – alla luce delle “ leggi bavaglio ” approvate dalla politica negli ultimi anni: niente interviste sui singoli procedimenti, ma solo comunicati o “in via eccezionale” conferenze stampa; vietate “ aggettivazioni enfatiche, dettagli superflui, denominazioni suggestive delle operazioni” e “ogni espressione che presenti l’indagato o l’imputato come colpevole”; proibito citare tra virgolette le ordinanze di arresto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Csm approva l'”autobavaglio”: obbligo di “rettifica” delle comunicazioni dei pm. Ma i vertici della Cassazione si sfilano

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