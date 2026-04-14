La Procura generale della Cassazione ha deciso di respingere il ricorso presentato dai pubblici ministeri di Caltanissetta sulla pista nera legata alle stragi del 1992. I magistrati avevano definito la richiesta come abnorme, ma la procura generale ha ritenuto di non accogliere la loro posizione. La decisione riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso, senza ulteriori dettagli sulle implicazioni o sui soggetti coinvolti.

La Procura generale della Cassazione dà torto ai pm di Caltanissetta che, definendolo abnorme, avevano impugnato il provvedimento con cui il gip, per la seconda volta, ha rigettato la richiesta di archiviazione dell’indagine sulla cosiddetta pista nera nelle stragi del '92 avanzata dall’ufficio inquirente. «L'ordinanza impugnata non appare connotata da profili di patologica anomalia, né avulsa dai paradigmi normativi del sistema processuale, - scrive il procuratore generale chiedendo il rigetto del ricorso - avendo fornito, nel rispetto dei legittimi poteri conferiti al giudice per le indagini preliminari dalla legge, indicazioni di impulso (e non di delega) al pm, che rimane comunque libero di scegliere lo strumento più idoneo per approfondire i temi indicati dal giudice».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Stragi del '92, la Procura generale della Cassazione: "Il ricorso dei pm sulla pista nera va rigettato"

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