A Bergamo, il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero sono coinvolti in un procedimento che riguarda alcuni coniugi. Tuttavia, il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora affrontato la questione. In alcuni casi, i magistrati scelgono di astenersi dal lavoro per evitare sospetti di favoritismo, specialmente quando ci sono legami di parentela.

Per fortuna esiste l’astensione. Scelta alla quale spesso magistrati legati da un vincolo di parentela ricorrono per evitare di essere tacciati di favoritismo nel loro lavoro. È successo ad esempio, pochi mesi fa, a Torino: al processo sulla Città della Salute aperto per fare luce sui bilanci della più grande azienda ospedaliera del Piemonte, la prima udienza è stata subito rinviata dalla giudice Giulia Maccari che ha spiegato il motivo: incompatibilità con il pubblico ministero dell’inchiesta, Mario Bendoni, suo ex marito. I due appartengono allo stesso Consiglio giudiziario, organo elettivo e consultivo locale istituito presso ogni Corte d’appello, che supporta il Consiglio Superiore della Magistratura nella gestione dei magistrati sul territorio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bergamo, in Tribunale gip e pm coniugi ma il Csm ignora il problema

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